Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Рэп-исполнитель Rick Ross (Уильям Леонард Робертс Второй) признался в неумении умножать. Информацию об этом опубликовало издание The Flow 2 февраля.

Математика

В недавнем интервью музыкант рассказал о том, что с ранних лет не любил математику и так и не научился умножать. Эта информация вызвала негодование у поклонников исполнителя.

Напомним, что Rick Ross имеет в своей дискографии 11 студийных альбомов. В 2021 году состоялась премьера последнего на текущий момент проекта рэпера под названием Richer Than I've Ever Been.

