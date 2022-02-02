Белград, , 23:16 — REGNUM Сербия выступает за мирное урегулирование отношений между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении, которое МИД Сербии опубликовал 2 февраля.

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«Нужно снять напряжение и дать шанс дипломатии. Мы верим, что интенсивная дипломатическая активность принесет результаты, что напряженность уменьшится и что масштабной эскалации конфликта не будет», — говорится в сообщении, которое МИД Сербии опубликовал в ответ на вопрос «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

В сообщении подчеркивается, что возможная эскалация конфликта между Москвой и Киевом отрицательно скажется на внешней политике Сербии, так как речь идет о двух братских и дружеских славянских народах.

«Сербия никак не участвует в политическом или в любом другом конфликте между Россией и Украиной. Мы не хотим быть частью проблемы, мы готовы быть частью решения, которое подразумевает устранение напряженности», — говорится в сообщении МИД Сербии.

Напомним, что США и некоторые европейские страны обвиняют Россию в том, что планирует нападение на Украину.