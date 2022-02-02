Лондон, 2 февраля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Британия официально заявила о своём намерении присоединиться к американской программе Precision Strike Missile (PrSM), целью которой является разработка высокоточных ракет наземного базирования, предназначенных для уничтожения современных и перспективных зенитных ракетных комплексов, сообщает 2 февраля Defence Blog.

NASA Британия

Систему вооружений, которая должна быть создана в результате этого проекта, уже называют «убийцей российских ЗРК С-400».

Сообщается, что на данный момент США и Британия уже подписали меморандум о намерениях.

На сегодняшний день известно, что программа Precision Strike Missile (PrSM), стартовавшая в 2017 году, нацелена на создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с заявленной дальностью поражения цели от 60 до 750 км.

При этом американцы заявляют о планах достичь дальности более тысячи километров на скорости свыше 5 Махов.