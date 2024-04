Нью-Йорк, США, 2 февраля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Американская экспериментальная инди-группа Animal Collective представила четвертый сингл из своего будущего альбома Time Skiffs под названием We Go Back. Об этом 2 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

We Go Back — это четвертая песня, которая войдет в новый альбома Animal Collective, она следует за ранее выпущенными Strung With Everything, Walker и Prester John.

Новая песня вышла вместе видеоклипом, снятым режиссером Уинстоном Хакингом, который рассказал о сотрудничестве с коллективом: «Работать с Animal Collective было очень увлекательно — они доверились моему чувству игры и спонтанности, что нашло отражение в их звучании. Видео состоит из отсканированных локаций, миниатюрных декораций и коллажных вырезок, в которых воплощена низкопробная 3d-эстетика, присущая фотограмметрии».