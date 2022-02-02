Самара, 2 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Руководство казанского «Рубина» отозвало из аренды 28-летнего хорватского защитника Силвие Бегича, проведшего первую половину сезона в аренде в самарских «Крыльях Советов». Об этом 2 февраля сообщили на официальном сайте казанского клуба.

Kc-camapa.ru «Крылья Советов» (Самара)

В текущем сезоне Силвие Бегич принял участие в одиннадцати матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» и получил одну желтую карточку.

За «Рубин» Силвие Бегич выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Оренбурга» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.