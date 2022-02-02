Рим, , 22:45 — REGNUM Даже в так называемых «красных зонах» (регионах Италии с высоким уровнем распространения эпидемии) антикоронавирусные ограничения не будут распространяться на вакцинированных тремя прививками граждан, такое решение согласовали в правительстве страны в среду, 2 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 1 февраля, в Италии умерли 147 320 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 395 (днем ранее — на 427). Число подтвержденных носителей выросло на 118 994 (днем ранее — на 133 142). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 235 745 — более 18% населения страны. В настоящее время заражены 2 407 626 человек (на 68 888 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,9 миллиона человек (более 79,6% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений для привитых граждан.