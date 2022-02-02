Брюссель, 2 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Пентагон правильно делает, что отправляет дополнительный контингент в Румынию, Польшу и Германию, говорится в опубликованном 2 февраля заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Столтенберг «Приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне».

Он отметил, что эти военные отправляются в помощь тем, что уже находятся на европейской территории.

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Напомнив, что США в рамках усилий по укреплению НАТО передали под его командование авианосную группу и авианосец Harry Truman в Средиземном море, генсек альянса сказал, что и другие страны блока «предоставляют свои силы»«на земле, на воде и в воздухе».

Также Столтенберг заявил, что дополнительные силы НАТО могут быть развёрнуты на юго-восточных рубежах. Он заявил, что такое усиление позиций НАТО посылает России сигнал о том, что альянс намерен защищать свои государства. Это усиление, по оценке генсека НАТО, является «и оборонительным, и пропорциональным».