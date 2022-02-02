* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 22:37 — REGNUM Иракские ВВС и сухопутные армейские подразделения ликвидировали к северу от Багдада семерых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 2 февраля пресс-секретарь главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул на своей странице в Twitter.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, пятеро боевиков были убиты авиаударом, а ещё двое были уничтожены прибывшими на место удара военными.

«После длительного наблюдения (в том числе с помощью тепловизоров) со стороны оперативного командования провинции Салах-эд-Дин ВВС нанесли успешный удар, в результате которого в районе Сабиат были уничтожены пятеро террористов. Затем на место выехали сухопутные подразделения, которым удалось ликвидировать еще двух террористов. В итоге число уничтоженных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигло семи», — написал Яхья Расул.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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