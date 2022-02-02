Белград, 2 февраля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Главный посредник ЕС в переговорах вокруг Косово и Метохии Мирослав Лайчак во время визита в Приштину 2 февраля позволил себе заявления, абсолютно несовместимые с его посреднической ролью. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Predsednik.rs Мирослав Лайчак и Александр Вучич

Мирослав Лайчак перед отъездом из Приштины заявил, что посредники в диалоге полностью уважают «территориальную целостность Косово и его конституцию», а когда речь идет о формировании Сообщества сербских муниципалитетов, «Приштина является равноправной стороной в переговорах, и никто не имеет право навязывать ей решения без ее согласия». Лайчак в очередной раз подчеркнул, что «никто не желает создания второй Республики Сербской в Косово» и попросил албанцев «перестать бояться того, чего нет», так как никто не будет им навязывать неприемлемые для них решения.

«Лайчак, который выступает в роли посредника, прямо и без стеснения говорит о «территориальной целостности Косово», абсолютно не считаясь с интересами сербской стороны в переговорах. Сербия должна немедленно объявить его персоной нон грата. Если сербское руководство этого не сделает, это будет означать, что оно соучастник в этом акте предательства национальных интересов», — рассказал эксперт.

Гайич отметил, что Мирослав Лайчак, вместе со спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром, ведет в Приштине и в Белграде крайне непрозрачные переговоры.

«Они, очевидно, приехали на Балканы для того, чтобы ускорить признание независимости Косово со стороны Белграда. В преддверии выборов в Сербии западные посредники оказывают давление на её президента Александра Вучича и требуют от него как можно больше уступок. Не исключено, что Запад ожидает его поражения на выборах. С другой стороны, Вучич торгуется — он хотел бы пойти на уступки Западу, но сделать это уже после выборов, ожидая при этом, что США и ЕС сохранят его у власти. На деле происходит ускоренная сдача Косово», — считает Стеван Гайич.