Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) стал номинантом на включение в Зал славы рок-н-ролла. Соответствующую информацию представило издание «Афиша Daily» 2 февраля.

Певец Эминем DoD News

Известно, что в список номинантов попали Эминем, Долли Партон, A Tribe Called Quest, Duran Duran и другие артисты. Имена участников итогового списка будут объявлены в мае 2022 года.

Напомним, что за свою карьеру Эминем успел выпустить 11 студийных альбомов. В 2021 году он был признан артистом с самым большим количеством альбомов с миллиардом прослушиваний в Spotify.

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