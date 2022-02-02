Вашингтон, 2 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) стал номинантом на включение в Зал славы рок-н-ролла. Соответствующую информацию представило издание «Афиша Daily» 2 февраля.

DoD News Певец Эминем

Известно, что в список номинантов попали Эминем, Долли Партон, A Tribe Called Quest, Duran Duran и другие артисты. Имена участников итогового списка будут объявлены в мае 2022 года.

Напомним, что за свою карьеру Эминем успел выпустить 11 студийных альбомов. В 2021 году он был признан артистом с самым большим количеством альбомов с миллиардом прослушиваний в Spotify.