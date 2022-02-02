Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. 23-летний фланговый российский защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой сдал отрицательный тест на коронавирус и в ближайшее время присоединится к «сине-бело-голубым» на сборах в Португалии. Об этом 2 февраля сообщило издание «РБ Спорт».

Алексей Колчин ИА REGNUM Мишкич и Круговой

В текущем сезоне на счету Данила Кругового две результативные передачи и одна желтая карточка в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Круговой выступает за «Зенит» с 21 августа 2019 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость флангового защитника, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 2 миллиона евро.

Соглашение Кругового с «сине-бело-голубыми» рассчитано еще на два с половиной сезона до конца июня 2024 года.