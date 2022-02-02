Анкара, 2 февраля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Турецкий военнослужащий убит на границе Турции и Сирии, сообщает 2 февраля турецкое Министерство обороны.

ИА REGNUM Турция vs Курды

По утверждению военного ведомства, гибель военнослужащего произошла в результате миномётного обстрела.

«В результате минометного обстрела нашего пограничного региона Джизре Ширнак был убит наш военнослужащий», — указано в сообщении Минобороны Турции.

Подробности инцидента не раскрываются.

Принадлежность вооруженных формирований, устроивших обстрел, также не указана.

Напомним, кроме того что турецкие военные участвуют в боях против сирийской армии на стороне джихадистских группировок, также в Сирии они активно действуют против курдских отрядов, покровительство которым оказывают военные США.