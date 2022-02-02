Лондон, 2 февраля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Telegraph, 23-летний опорный полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Англии по футболу Деклан Райс в ближайшее летнее трансферное окно покинет стан «молотобойцев» для перехода в более сильный клуб Английской Премьер-лиги.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

В текущем сезоне на счету Райса 5 (1+4) очков по системе гол+пас в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22. Также хавбэк получил шесть желтых карточек.

Ранее сообщалось, что на воспитанника «молотобойцев» Деклана Райса претендуют лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость полузащитника сборной Англии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

Текущее соглашение Райса с «Вест Хэмом» рассчитано еще на два с половиной года до конца сезона 2023/24.