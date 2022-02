Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Грэм Нэш, соавтор Нила Янга по группе Crosby, Stills, Nash & Young, потребовал удалить его сольные записи из потокового сервиса Spotify в знак солидарности с действиями Янга. Об этом 2 февраля сообщил портал The Line Of Best FIt.

Грэм Нэш YouTube

На прошлой неделе Нил Янг поделился письмом, адресованным его менеджменту и звукозаписывающему лейблу, с просьбой «немедленно» удалить его музыку из Spotify из-за «ложной информации о коронавирусе», распространяемой через подкаст The Joe Rogan Experience.

Джони Митчелл также решила поддержать Нила Янга в прошлую пятницу, 28 января, после того, как генеральный директор Spotify Дэниел Эк заявил, что сервис потокового вещания работает над тем, чтобы добавить предупреждения «с рекомендациями по содержанию» к «любому эпизоду подкаста, который включает обсуждение коронавируса». Теперь примеру 76-летнего Янга последовал бывший участник группы Crosby, Stills, Nash & Young Грэм Нэш.

Согласно информации источника, Нэш написал: «Услышав ложь о коронавирусе от Джо Рогана на Spotify, я полностью согласен со своим другом Нилом Янгом и прошу удалить мои сольные записи с сервиса».

«Есть разница между открытостью к различным точкам зрения по какому-либо вопросу и сознательным распространением ложной информации, которую 270 медицинских специалистов назвали не только ложной, но и опасной», — добавил Нэш. «Мнения, показанные Роганом, настолько нечестны и не подкреплены убедительными фактами, что Spotify становится посредником в этом деле, которое стоит людям жизни».

В заключении Наш рассказал: «Следует также признать, что многие молодые музыканты полагаются на такие платформы, как эта, чтобы получить доступ к широкой аудитории и поделиться своей музыкой с миром. И это еще одна причина, по которой такие платформы, как Spotify, должны быть более ответственными за контент, который они обязаны модерировать для блага широкой публики».

