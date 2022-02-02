Турин, Италия, 2 февраля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. 28-летний оттянутый нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала может покинуть туринский клуб летом 2022 года ради бесплатного перехода в каталонскую «Барселону». Об этом 2 февраля сообщил журналист Руди Галетти.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Соглашение Пауло Дибалы со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что Дибала отклонил последнее предложение руководства туринского клуба о продлении контракта.

В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в семнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Дибалы 4 (3+1) очка по системе гол+пас в четырех матчах группового этапа.