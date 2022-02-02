Ханты-Мансийск, 2 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. В столице Югры, в Ханты-Мансийске утром 2 февраля на улице Гагарина рейсовый автобус наехал на опору освещения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО С места происшествия в Ханты-Мансийске

Из восьми находившихся в автобусе пассажиров семеро в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы, шестеро госпитализированы в окружную клиническую больницу.

По предварительной информации, водитель 1986 года рождения не справился с управлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане 1 февраля пассажирский автобус и автокран столкнулись на проспекте Маршала Голикова. В результате ДТП пострадали три пассажира.