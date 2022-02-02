Барселона, Испания, , 22:14 — REGNUM 2 февраля каталонская «Барселона» опубликовала список игроков, заявленных на плей-офф Лиги Европы УЕФА 2021/22. Как ранее сообщалось, в заявку не попал 38-летний бразильский фланговый атакующий защитник Даниэль Алвес.

Дани Алвес Sport-xl.org

В заявку «сине-гранатовые» на Лигу Европы вошли следующие игроки: тер Штеген, Нето, Тенас, Лангле, Пике, Мингеса, Гарсия, Умтити, Араухо, Бальде, Дест, Роберто, Альба, Бускетс, де Йонг, Гонсалес, Гави, Пуч, Педри, Комас, Санс, Ахомаш, Астралага, Орельяна, Дембеле, Депай, Фати, Траоре, Торрес, Люк Де Йонг, Обамеянг, Брэйтуэйт.

В текущем сезоне за «Барселону» Дани Алвес принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Через две недели, 17 февраля, «Барселона» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА сыграет с «Наполи». Ответная встреча состоится 24 февраля и пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».