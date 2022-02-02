2 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 23:13 — REGNUM Решение американского Госдепа отдать распоряжение членам семей государственных служащих Соединённых Штатов, находящихся в Белоруссии, покинуть территорию республики, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 2 февраля в социальной сети Facebook.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вот бы Россию ещё заодно покинули», — надеется Галина С.

Многие пользователи пришли к выводу, что это очень хорошая новость и белорусам следует радоваться. Граждане уверены, если госслужащие США также покинут территорию России, то в нашей стране станет куда более спокойно.

«Так бы из всех стран по доброй воле убрались, может быть, и мир бы наступил во всём мире и порядок», — указывает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Думаю, никто не расстроился», — считает Юлия О.

Некоторые комментаторы отмечают, что возвращение американских госслужащих обратно в США может быть связано с отсутствием каких-либо перспектив в их дальнейшем нахождении на территории Белоруссии.

«Покинули, поди, потому что смысла в их дальнейшем нахождении в Белоруссии нет. Переворот не удался, Лукашенко крепко вцепился в президентское кресло, вся оппозиция по тюрьмам сидит, либо же за границей отдыхает. Как в этой ситуации можно деструктивные действия производить? Никак. Вот, собрав чемоданы, и отправились на родину», — пишет Сергей В.

Часть людей полагает, что Госдеп отозвал своих людей лишь на время, вскоре представители США вновь станут следить за ситуацией в Белоруссии изнутри.

«Будет обычная рокировка. Кому надо, те уезжают планово, кому надо, тот останется или вскоре вернётся», — предполагает Валерий Я.

Ряд пользователей забеспокоился, ведь официальный вывод американских граждан может быть прикрытием для их бегства из-за надвигающейся «бури».

»По ходу попытка и Белоруссию пристегнуть к процессам на Украине. Что-то нехорошее грядёт», — подозревает Андрей З.

«Это очень плохой признак! Не хочу выглядеть ясновидящим, но думаю, что на Украине готовится страшная провокация, и не дай Бог она будет связана с АЭС! То, что погибнет половина страны, — их не волнует. Зато будут кричать: «Россия напала на Украину!» И могут развязать войну в придачу! Дай Бог, чтобы я ошибалась, но ведь и английские дипломаты бегут!» — заметила Лиза К.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы уверены, что новости, наоборот, позитивные и надо внимательно следить за тем, чтобы у Америки не появлялось поводов вновь оказывать воздействие на внутренние процессы в республике.

«Не надо паники! Это хорошая новость! То ли начал срабатывать скрытый (по просьбе гнойника демократии) ответ на российские предложения. То ли, поскольку ситуация и дома и кругом, достаточно патовая, американцы решили сдать некоторое количество балласта, начав мелкую заварушку, которая изрядно проредит ряды подтявкивающих», — считает Алексей Н.

«Как бы то ни было, Америка про Белоруссию явно не забудет. Иначе на кой смысл ту же Тихановскую на Нобелевскую премию номинировать? Готовят своих марионеток для будущих деструктивных процессов в республике, однозначно», — написал Вячеслав У.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 1 февраля пресс-служба Государственного департамента США сообщила в Twitter о том, что ведомство отдало распоряжение членам семей государственных служащих Соединённых Штатов, находящихся в Белоруссии, покинуть территорию республики.