Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Белый дом ведет переговоры с разными странами-экспортерами газа, чтобы организовать его поставки в Европу вместо российского, заявила 2 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такое заявление она сделала в ответ на вопрос журналистов о способности Катара заместить поставки российского газа в Европу.

При этом Псаки отказалась назвать конкретные страны или компании.

«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», — сказала Псаки.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о надежде ЕС на то, что США, Катар и Азербайджан компенсируют странам Европы объемы газа в случае сокращения поставок энергоносителей из России.

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