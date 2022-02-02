Сыктывкар, 2 февраля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Сыктывкарский государственный университет с 9 февраля из-за неблагоприятной эпидобстановки переходит на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза.

Donland.ru Дистанционное образование

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

На «удаленку» переведут всех студентов, кроме заочников выпускного курса. Лабораторные занятия у других студентов перенесут на более поздний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми внесли изменения в антиковидный указ.