Лондон, 2 февраля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Очередной ракетный пуск Северной Кореи осудили Британия, Германия и Франция. Трёхстороннее заявление опубликовал 2 февраля Форин-офис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея и США

Решительно осудив «провокационные действия» северокорейских военных, являющиеся «явным нарушений целого ряда резолюций, единогласно принятых Советом Безопасности ООН», авторы обращения призвали Пхеньян изменить свою политику.

Властям Северной Кореи, говорится в заявлении, следует «в полном объёме воплотить в жизнь решения Совета Безопасности ООН». Также Пхеньяну пора последовать советам США и начать диалог с целью сворачивания ядерной и ракетной программ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной пуск баллистической ракеты северокорейские военные провели в рамках испытаний 30 января. Была запущена баллистическая ракета средней дальности.