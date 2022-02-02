Уэйко , , 22:10 — REGNUM Рэп-исполнителя Hotboy Wes (Уэсли Таккван Льюис), подписанного лейблом «1017», задержала полиция. Соответствующую информацию опубликовало издание Complex 2 февраля.

В тюрьме Pixabay.com

Как стало известно, музыканта задержали в городе Уэйко (США) после того, как он попал в розыск по ордеру на ограбление. На текущий момент артист пребывает в тюрьме округа Макленнан (США).

Напомним, что Hotboy Wes впервые столкнулся с проблемами с законом в 2020 году. Тогда рэперу выдвинули обвинения по делу о насилии над своей девушкой.

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