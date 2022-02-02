Ижевск, , 22:01 — REGNUM Районная прокуратура в Удмуртии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы Можгинского района, которая обвинялась по статьям о мошенничестве путем обмана, совершенном с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что возглавляя одного из районных отделений почтовой связи АО «Почта России» женщина похитила средства пенсионера не выдав пенсию на сумму 6 тыс. рублей. Также она похитила 28 тыс. рублей, которые должна была выдать в качестве пенсии по уходу за ребенком-инвалидом.

Кроме того, 11 раз женщина присваивала средства клиентов, выплаченные за посылки, отправленные на условиях наложенного платежа.

В 2020 году она похитила выплаты, которые должны были получить пять ветеранов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также удовлетворены иски о взыскании с осужденной сумм ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Нижегородской области передала на рассмотрение в суд уголовное дело о хищении 2 млн рублей в Балахнинском районном отделении «Почты России». Против руководства почтового филиала выдвинуто обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, руководители Балахнинского районного отделения «Почты России» в течение четырёх лет начисляли и забирали себе зарплату «мёртвых душ» — фиктивно трудоустроенных несуществующих работников.

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