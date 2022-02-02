Сыктывкар, 2 февраля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. За последние стуки в Коми коронавирус был выявлен у 141 человека, прошедшего ковид-вакцинацию. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«У 105 человек течение болезни легкое, 36 были госпитализированы. Повторяю, заболевание течет значительно легче у вакцинированных», — подчеркнул Уйба.

Всего в Коми завершили вакцинацию 408 тыс. человек, ревакцинацию — 74 тысячи человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми от ковида скончались десять ковид-пациентов.