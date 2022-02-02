Лондон, , 21:58 — REGNUM Британская альтернативная рок-группа Wolf Alice отправится в турне по Северной Америке в марте и апреле 2022 года и отыграет 20 концертов на территории США и Канады. Об этом 2 февраля сообщил портал NME.

Кадр из клипа группы Wolf Alice YouTube

Будущие концерты являются частью продолжающегося мирового турне группы в поддержку их третьего студийного альбома Blue Weekend. Это их второй тур по Северной Америке после их концертов в конце 2021 года.

Группа также сыграет два концерта в июне в качестве коллектива поддержки. Во вторник, 21 июня, они выступят в Колорадо перед аудиторией поп-группы Bleachers, а на следующий вечер — перед Halsey (Эшли Франджипани) в Hollywood Bowl. Первый концерт является частью четырехмесячного тура Bleachers по Северной Америке, а второй — частью тура Love And Power певицы Halsey.

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