Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Мелинда Гейтс сняла с себя обязательство переводить большую часть своего дохода в благотворительный фонд, основанный вместе с бывшим мужем Биллом Гейтсом. Вместо этого предприниматель направит средства в другие фонды, сообщает 2 февраля Wall Street Journal.

Мелинда Гейтс Chatham House, London

Женщина приняла такое решение в конце 2021 года после развода с Биллом Гейтсом, сообщила газета со ссылкой на источники.

Напомним, что в 2010 году тогда еще чета Гейтсов пообещала отправлять большую часть своих доходов в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, основанный в 2000 году. За двадцать лет фонд выделил на благотворительность порядка $55 млрд, пытаясь решить проблемы бедности и неравенства.

Состояние семьи Билла Гейтса оценивается в 130 млрд долларов, бизнесмен входит в пятёрку богатейших людей планеты. Фонд Билла и Мелинды Гейтс является крупнейшим благотворительным частным фондом в США, его активы составляют около 50,7 млрд долларов.

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