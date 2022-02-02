Скопье, , 22:09 — REGNUM В Северной Македонии 2 февраля в результате обследования 4667 образцов выявили 1543 новых носителя коронавируса, при этом 220 человек заразились повторно. Также зарегистрирован 1961 случай выздоровления. За сутки в стране скончались 18 пациентов с COVID-19, зарегистрировано два произошедших ранее летальных исхода.

Куманово, Северная Македония Lidiadesign

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 272 437 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8470,249 631 пациент выздоровел. Активных случаев заражения в стране насчитывается 14 336 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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