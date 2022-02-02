Туркуэн, , 21:53 — REGNUM Визит в Россию французского президента Эммануэля Макрона может состояться, сообщил он 2 февраля журналистам в преддверии неформальной встречи министров внутренних дел стран Евросоюза в коммуне Туркуэн.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Комментируя заявление о его возможном визите в Москву в ближайшие дни, сделанное накануне, 1 февраля, российским президентом Владимиром Путиным, Макрон заявил:

«Я ничего не исключаю».

Французский лидер добавил, что решение будет принято в ближайшее время и будет опираться на итоги ведущихся сейчас переговоров по вопросам, связанным с ситуацией в Европе.

Макрон сказал, что для Париж рассматривает в качестве приоритета своей внешнеполитической деятельности на данный момент деэскалацию ситуации вокруг Украины.

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