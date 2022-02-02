2 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Куликов, , 23:13 — REGNUM 2 февраля — памятная дата не только для жителей России, но и для всего мира. В этот день, 79 лет назад, советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска под Сталинградом.

Вечный огонь Александр Куликов © ИА REGNUM

Памятные акции прошли в Волгоградской области. В торжественных мероприятиях на Мамаевом кургане приняли участие Военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО).

Скульптура «Родина-мать зовёт!» Александр Куликов © ИА REGNUM

Мамаев курган Александр Куликов © ИА REGNUM

Военнослужащие ЮВО Александр Куликов © ИА REGNUM

Мамаев курган в годовщину Сталинградской битвы Александр Куликов © ИА REGNUM

Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM

Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM

Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM

Военнослужащие роты Почётного караула в сопровождении военного оркестра возложили венки и корзины с цветами к Вечному огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Почётный караул следует в Зал Воинской Славы Александр Куликов © ИА REGNUM

Почётный караул возлагает венки к вечному огню в зале Воинской Славы на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Вечный огонь в зале Воинской Славы Александр Куликов © ИА REGNUM

Возложение цветов Александр Куликов © ИА REGNUM

По традиции, ровно в полдень, на южном склоне Мамаева кургана прогремел «выстрел памяти» в честь 79-й годовщины Сталинградской битвы. Артиллеристы ЮВО произвели залп из двух орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Почётный караул Александр Куликов © ИА REGNUM

Военный оркестр Александр Куликов © ИА REGNUM Военный оркестр Александр Куликов © ИА REGNUM

Артиллеристы Южного военного округа Александр Куликов © ИА REGNUM

Южный склон Мамаева кургана Александр Куликов © ИА REGNUM Артиллеристы Южного военного округа готовятся к выстрелу Александр Куликов © ИА REGNUM

«Выстрел памяти» в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM

Памятная акция в честь 79-й годовщины Сталинградской битвы Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил ветеранов с праздником и отметил:

«Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве — в историческом, переломном сражении Великой Отечественной и всей Второй мировой войны — является ярким примером мужества, героизма, любви к своей Родине, своему Отечеству, к своей родной земле, самопожертвования Поколения Победителей во имя будущих поколений, во имя нас. Слова великого полководца, защитника земли русской Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт — тот от меча и погибнет» стали и останутся пророческими для всех захватчиков нашей земли. Вечная слава и память Поколению Победителей. С праздником! С Днём Сталинградской Победы!».

Выставка колесной техники Александр Куликов © ИА REGNUM

Выставка колесной техники Александр Куликов © ИА REGNUM Выставка колесной техники Александр Куликов © ИА REGNUM

Выставка колесной техники Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничные мероприятия завершились красочным салютом. Отметим, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе часть мероприятий прошла в онлайн-формате.

Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве Александр Куликов © ИА REGNUM