Александр Куликов,
2 февраля 2022, 23:13 — REGNUM 2 февраля — памятная дата не только для жителей России, но и для всего мира. В этот день, 79 лет назад, советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска под Сталинградом.
Вечный огонь
Александр Куликов © ИА REGNUM
Памятные акции прошли в Волгоградской области. В торжественных мероприятиях на Мамаевом кургане приняли участие Военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО).
Скульптура «Родина-мать зовёт!»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мамаев курган
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военнослужащие ЮВО
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мамаев курган в годовщину Сталинградской битвы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военнослужащие роты Почётного караула в сопровождении военного оркестра возложили венки и корзины с цветами к Вечному огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
Почётный караул следует в Зал Воинской Славы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Почётный караул возлагает венки к вечному огню в зале Воинской Славы на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Вечный огонь в зале Воинской Славы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Возложение цветов
Александр Куликов © ИА REGNUM
По традиции, ровно в полдень, на южном склоне Мамаева кургана прогремел «выстрел памяти» в честь 79-й годовщины Сталинградской битвы. Артиллеристы ЮВО произвели залп из двух орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.
Почётный караул
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военный оркестр
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военный оркестр
Александр Куликов © ИА REGNUM
Артиллеристы Южного военного округа
Александр Куликов © ИА REGNUM
Южный склон Мамаева кургана
Александр Куликов © ИА REGNUM
Артиллеристы Южного военного округа готовятся к выстрелу
Александр Куликов © ИА REGNUM
«Выстрел памяти» в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Памятная акция в честь 79-й годовщины Сталинградской битвы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил ветеранов с праздником и отметил:
«Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве — в историческом, переломном сражении Великой Отечественной и всей Второй мировой войны — является ярким примером мужества, героизма, любви к своей Родине, своему Отечеству, к своей родной земле, самопожертвования Поколения Победителей во имя будущих поколений, во имя нас. Слова великого полководца, защитника земли русской Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт — тот от меча и погибнет» стали и останутся пророческими для всех захватчиков нашей земли. Вечная слава и память Поколению Победителей. С праздником! С Днём Сталинградской Победы!».
Выставка колесной техники
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка колесной техники
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка колесной техники
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка колесной техники
Александр Куликов © ИА REGNUM
Праздничные мероприятия завершились красочным салютом. Отметим, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе часть мероприятий прошла в онлайн-формате.
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов © ИА REGNUM