Киев, 2 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных одного из постоянных экспертов ИА REGNUM — македонского публициста и телеведущего Миленко Неделковски.

Цуканов М.В Сайт «Миротворец»

На сайте отмечается, что Неделковски «сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участвовал в попытке легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».

Напомним, что Миленко Неделковски является главным редактором сайта dudinka.org. На портале ИА REGNUM Неделковски комментирует события в Северной Македонии и других балканских странах.