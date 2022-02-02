Саранск, 2 февраля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В Саранске в период с 5 по 31 января проводились ежедневные рейды по контролю соблюдения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса

За указанные дни было проверено 1660 единиц подвижного состава. На месте пассажирами было устранено 1242 замечания, на 29 пассажиров были составлены протоколы.

Также было проверено 156 единиц легкового такси, пассажиры и водители на месте устранили 84 нарушения противоэпидемических мер, на пятерых водителей составлены протоколы.

По словам главы городского управления транспорта Евгения Лещенко, на остановках общественного транспорта расклеены объявления о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования. Пассажирам о необходимости соблюдения мер на остановках будут напоминать через громкоговоритель.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 174 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 39 066 жителей Мордовии. Всего в регионе подтвердили 44 643 случая заражения коронавирусом, из них 379 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1158 человек, шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки.