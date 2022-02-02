Ярославль, 2 февраля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Илью Баланина заместителем руководителя «Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству». Указ президента опубликован 2 февраля и вступил в силу.

Yarregion.ru Илья Баланин

До настоящего момента Илья Баланин занимал пост заместителя губернатора Ярославской области и курировал вопросы экономики региона.