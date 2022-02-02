Вашингтон, , 22:03 — REGNUM В Нью-Йорке сотни полицейских пришли к собору Святого Патрика на Манхэттене в строгих синих костюмах и синих перчатках, чтобы отдать дань памяти погибшему офицеру, сообщает 2 февраля Reuters.

Полиция. Южная Каролина, США North Charleston

27-летний офицер полиции Нью-Йорка Уилберт Мора был застрелен вместе с 22-летним напарником Джейсоном Риверой во время беспорядков в Гарлеме 21 января. Офицеры прибыли на вызов женщины, поссорившейся с одним из своих сыновей.

Похороны Джейсона Риверы уже состоялись на минувшей неделе.

Ранее сообщалось, что в США в январе огнестрельные ранения получили по меньшей мере 30 офицеров полиции, что на 67% больше, чем в январе прошлого года.

На фоне расовых беспорядков в США граждане организовали движение, призывающее лишить полицию финансирования. После этого некоторые штаты сократили бюджет полиции.

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