Москва, 2 февраля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Заместителем главы Россотрудничества назначена Наталья Поклонская. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал 2 февраля президент РФ Владимир Путин.

Duma.gov.ru Наталья Поклонская

Также президент подписал указ, освобождающий Поклонскую от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном назначении Поклонской заместителем главы Россотрудничества стало известно в январе. Ранее она по личным мотивам отказалась от работы в Кабо-Верде.