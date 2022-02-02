Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Президент американского телеканала CNN Джефф Цукер подал в отставку, отказавшись раскрывать информацию об отношениях с коллегой по обоюдному согласию, сообщает 2 февраля Reuters.

Логотип CNN Josh Hallett

56-летний Цукер указал, что про его тайные отношения с коллегой стало известно после расследования о домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Коумо. Брат бывшего политика Крис Куомо являлся ведущим CNN и телеканал попал под пристальное внимание на фоне политического скандала. Впоследствии ведущий был уволен, так как выяснилось, что он давал советы своему брату о том, как отвечать на обвинения в сексуальных домогательствах.

Отмечается, что Цукер встречается с директором телеканала по маркетингу Эллисон Голласт, которая продолжит работать на канале. Их отношения начали развиваться в период пандемии коронавируса.