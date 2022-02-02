Подгорица, , 22:25 — REGNUM Епископы Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории ожидают, что политики, которые победили на предыдущих парламентских выборах, найдут общее решение для реконструкции существующего или формирования нового правительства, которое в скором будущем подпишет базовое соглашение с СПЦ. Об этом говорится в совместном заявлении епископов СПЦ по итогам встречи 2 февраля.

Цетинский монастырь. Черногория (сс) Koroner

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий, епископ Милешевский Атанасий, епископ Будимлянско-Никшичский Мефодий и епископ Захумско-Герцеговацский Димитрий отметили, что, несмотря на отличия, все политические партии в Черногории должны работать на общее благо и вести между собой искренний диалог.

«В таком диалоге мы лучше всего решим проблемы и достигнем желаемой гармонии народного единства, при полном уважений всех упомянутых различий», — говорится в сообщении.

Епископы СПЦ также отметили, что Сербская православная церковь в Черногории уже на протяжении десятилетий является объектом нападок со стороны бывшего режима, возглавляемого президентом Мило Джукановичем.

«Политические представители этого режима и после поражения на выборах 30 августа 2020 года распространяют ненависть по отношению к нашей церкви. Поэтому мы не видим решения проблем, которые существуют в обществе, в возвращении прежнего режима к власти или в формировании какого-то правительства меньшинства», — говорится в сообщении.

Напомним, что парламент Черногории 4 февраля будет голосовать по вопросу о доверии правительству Здравко Кривокапича.

Кривокапич ранее заявил региональным СМИ, что он не будет тем политиком, который подпишет базовое соглашение с Сербской православной церковью, так как ожидает, что парламент во время голосования не выразит доверие его правительству.