2 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 22:29 — REGNUM Решение правительства Великобритании выделить Украине 88 млн фунтов (более $119 млн) на поддержку стабильности институтов управления и энергетической независимости вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 февраля в социальной сети Facebook.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разделяй и властвуй! Вот вам тридцать сребреников!» — написал Олег С.

Многие пользователи предупредили Украину об опасности, которая таится якобы за жестом доброй воли со стороны Великобритании. Граждане убеждены, что кто-кто, а британцы уж точно благотворительностью не занимаются, они намерены получить для себя большую выгоду от того, как Украина будет отдавать предоставленный Киеву долг.

«Радуйся, «незалэжная»! С учётом «подарков» от всех «добродетелей», отдавать долги ты будешь лет так 200. Какой паритет? Забудь! Вечная должница!» — указывает Алексей Н.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы предположили, что британцы сумеют отхватить для себя украинские земли с ценными ресурсами.

«Британия хочет купить кусок Украины? Просто так такие подарки не делаются! За ними есть какие-то серьёзные уступки со стороны украинской власти. Вероятно, территориальные, потому что на Украине больше ничего кроме земли не осталось», — считает Ольга С.

Часть людей убеждены, что Киев не сумеет расплатиться с Лондоном по долгам, а выделенные средства будут неминуемо расфасованы по карманам украинских казнокрадов.

«Никто даром ничего не будет отдавать, тем более Великобритания! Под проценты выделят. А как Украина будет отдавать? Это очень большой вопрос? Учитывая также тот факт, что перечисленные фунты, мы знаем заранее, где окажутся!» — пишет Валерий Я.

«И украинские чиновники переведут эти средства в офшоры. Поскольку хозяйственника в стране нет, все временные люди», — указывает Виктория М.

«В результате совершат переводы от одного банка, принадлежащего одной англосаксонской финансовой группе, в другой, который принадлежит какому-нибудь украинскому олигарху, а населению поставят всё тот же российский газ, но с накруткой в чёрт знает сколько сотен процентов. Бизнес в пандемию. Капитал должен кормить сам себя, на украинцев всем наплевать», — считает Валентин П.

Нашлись и те, кто отмечают, что у Великобритании достаточно проблем на собственной территории, чтобы направо и налево раздавать финансовую помощь.

«У Великобритании, смотрю, дела пошли в гору? Сорит деньгами, как будто и не было никакого энергокризиса и проблем с топливом ещё совсем недавно. Как будто своих проблем там нет, честное слово», — отмечает Татьяна М.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина выставляет себя в данный момент в качестве невесты на выданье, но пользуется ей уже каждый встречный.

«Сейчас тот, кто больше кормушку предложит, к тому Украина и побежит. Какое позорище! Какая продажная «элита» на Украине. Как стыдно такими быть. Больше всего жалко народ, который, судя по всему, вообще ничего сделать не может. Жадность фраера погубит», — поделилась своим мнением Natalia G.

Напомним, 1 февраля пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила о том, что британское правительство выделит Украине 88 млн фунтов (более $119 млн) на поддержку стабильности институтов управления и энергетической независимости.