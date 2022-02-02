Лос-Анджелес, США, , 21:30 — REGNUM Австралиец Джеффри Раш исполнит главную роль в биографическом фильме об актёре Граучо Марксе. Об этом 2 февраля пишет Deadline.

Джеффри Раш

Вместе с Рашем в картине сыграют Сиенна Миллер и Чарли Пламмер. Производством фильма займётся компания Cold Iron Pictures — режиссёром станет Орен Моверман.

Добавим, что в основу фильма лягут мемуары Стива Столиара под названием Raised Eyebrows: My Years Inside Grouchoʼs House («Поднятые брови: Мои годы в доме Граучо»). Столиар также выступит одним из продюсеров картины.

ИА REGNUM напоминает, что Джеффри Раш стал всемирно популярен после выхода серии фильмов «Пираты Карибского моря», а также «Король говорит!». В 1997 году он стал обладателем премии «Оскар» за роль в картине «Блеск».

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