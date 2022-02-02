Лос-Анджелес, США, 2 февраля 2022, 21:35 — REGNUM Популярный американский продюсер Mustard (Дижон Исайя Макфарлейн) стал участником автомобильной аварии. Соответствующую информацию опубликовало издание SOHH 2 февраля.
По имеющимся данным, в автомобиль музыканта врезался пьяный водитель, однако сам Mustard не пострадал. Известно, что инцидент произошел в Лос-Анджелесе (США).
Напомним, что Mustard за свою карьеру выпустил три продюсерских альбома. В 2022 году планируется выход нового проекта музыканта.
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