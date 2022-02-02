Лос-Анджелес, США, , 21:35 — REGNUM Популярный американский продюсер Mustard (Дижон Исайя Макфарлейн) стал участником автомобильной аварии. Соответствующую информацию опубликовало издание SOHH 2 февраля.

Авария Мвд.рф

По имеющимся данным, в автомобиль музыканта врезался пьяный водитель, однако сам Mustard не пострадал. Известно, что инцидент произошел в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, что Mustard за свою карьеру выпустил три продюсерских альбома. В 2022 году планируется выход нового проекта музыканта.

Читайте ранее в этом сюжете: «Получилось глупо» — Стас Костюшкин извинился перед волгоградцами

Читайте развитие сюжета: Появились подробности работы Канье Уэста и Мэрилина Мэнсона над Donda 2