Лос-Анджелес, США, 2 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Популярный американский продюсер Mustard (Дижон Исайя Макфарлейн) стал участником автомобильной аварии. Соответствующую информацию опубликовало издание SOHH 2 февраля.

Мвд.рф Авария

По имеющимся данным, в автомобиль музыканта врезался пьяный водитель, однако сам Mustard не пострадал. Известно, что инцидент произошел в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, что Mustard за свою карьеру выпустил три продюсерских альбома. В 2022 году планируется выход нового проекта музыканта.