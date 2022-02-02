Лондон, , 21:28 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной деятельностью России на границе с Украиной, сообщает 2 февраля пресс-служба Даунинг-стрит.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

По утверждению британской стороны, в результате переговоров Джонсон и Путин согласились с точкой зрения, что обострение на Украине не отвечает ничьим интересам.

Также сообщается, что Джонсон и Путин договорились найти мирный выход из сложившейся ситуации, при этом британский премьер-министр подчеркнул важность диалога и необходимость вовлечения Украины в переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле после разговора российского лидера с британским премьером отметили, что Путин указал Джонсону на хронический саботаж Киева в отношении «Минских соглашений», а также на неадекватную реакцию НАТО на предложения России по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Саботаж и неадекватность — Путин указал Джонсону на привычки Киева и НАТО