Вашингтон, 2 февраля 2022, 21:27 — REGNUM Ответы США и НАТО на инициативу России по гарантиям безопасности не воодушевляют. Об этом 2 февраля заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
Дипломат пояснил, что американская сторона предложила в своём ответе России «сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».
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Напомним, письменные ответы США и НАТО передали России 26 января. Накануне, 1 февраля, президент России Владимир Путин сказал, что основные озабоченности Москвы в этих ответах проигнорированы.
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