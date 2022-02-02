Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Ответы США и НАТО на инициативу России по гарантиям безопасности не воодушевляют. Об этом 2 февраля заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

Анатолий Антонов Mil.ru

Антонов «Содержание американских [и натовских] ответов не вызывает у нас большого энтузиазма».

Дипломат пояснил, что американская сторона предложила в своём ответе России «сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».

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Напомним, письменные ответы США и НАТО передали России 26 января. Накануне, 1 февраля, президент России Владимир Путин сказал, что основные озабоченности Москвы в этих ответах проигнорированы.

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