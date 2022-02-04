4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ярослав Чингаев, Игорь Свирин, , 17:04 — REGNUM Давеча ОНН присвоила Москве третье место в глобальном рейтинге лучших городов мира. А по таким показателям, как развитие инфраструктуры и качество жизни, столица и вовсе стала первой. Комментируя в своем блоге столь высокую оценку, Сергей Собянин уточнил, что международные эксперты среди прочего по достоинству оценили высокое качество общественных пространств, санитарию, доступность врачей, доступ к электричеству и чистой воде.

Улица Земляной вал у метро «Курская». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Земляной вал у метро «Курская». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Земляной вал у метро «Курская». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Земляной вал у метро «Курская». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Земляной вал у метро «Курская». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Земляной вал у метро «Курская». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Улица Земляной вал у метро «Курская». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пробираясь среди торосов «благоустроенных» улиц, поскальзываясь и спотыкаясь на убегающей из-под ног тротуарной плитке, нет-нет да вспомнишь о высоко оцененных достижениях мэрии, и с теплотой подумаешь, что мирового признания удалось добиться лишь усилиями команды приснопамятного Сергея Семёновича Собянина.

Улица Покровка. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Покровка. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Покровка. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Покровка. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В свою очередь, еще до того, как стали известны озвученные ООН достижения Москвы, критики урбанистических начинаний градоначальника нашли фотографию малой архитектурной группы в Парижском районе Saint-Germain-des-Prés, композиция представляет собой вздыбленный фрагмент покрытой уличными плитами площади, и тут же окрестили композицию «памятником московской плитке». Бывая каждый день в городе и преодолевая те же препятствия, что и миллионы земляков — детей, женщин с колясками, инвалидов и стариков, — сразу и безоговорочно соглашаешься с остряками из интернета.

Белгородский проезд. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чистопрудный бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чистопрудный бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Чистопрудный бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чистопрудный бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чистопрудный бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чистопрудный бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чистопрудный бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Чистопрудный бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уже традиционно, еще в начале декабря 2021 года, как раз после первых серьезных заморозков и оттепелей, москвичи стали жаловаться на то, что по «благоустроенным» улицам невозможно пройти. К концу января года нынешнего количество сообщений о проблемах с дорожным покрытием, достигло своего апогея. О разрушениях пишут СМИ, горожане жалуются в соцсетях о том, что невозможно пройти по улицам, погулять по бульварам, назначить свидание или встречу в скверах.

У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Чистые пруды». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пожалуй, проще назвать места, которые не вызывают нареканий среди жителей (это те пространства, до которых еще не добралось благоустройство, но там пешеходов поджидает другая напасть — там, где не приходится балансировать по вспученной плитке, приходится пробиваться сквозь завалы нечищенного снега), нежели перечислить локации, вызвавшие волну народного недовольства.

Мясницкая улица. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мясницкая улица. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Театральный проезд. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Газетный переулок. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Не будем огульно обвинять ни экспертов программы ООН-Хабитат за их решения, ни гордящегося такими сомнительным достижениями столичного градоначальника, а лучше предложим выход из этой щекотливой ситуации. Поскольку большинство москвичей давно не верит в то, что можно свернуть программу «сезонного бордюринга» и привести улицы города к такому состоянию, при котором их не придется ежегодно обновлять, следует поступить следующим образом, благо опыт такой у столичной администрации имеется.

Никитский бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Никитский бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Никитский бульвар. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Воздвиженка. Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Арбатская». Пешеходные тротуары в Москве зимой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Нужно нанять скульптора-монументалиста и заказать ему монументальный памятник московской плитке, тот, что в Париже, признаться, жидковат будет, не отражает всех масштабов, переживаемых Москвой и ее жителями изменений. Затем договориться с ООН и водрузить его перед штаб-квартирой ООН-Хабитат или в крайнем случае на одной из исторических площадей столицы. Ведь есть же у нас парк Зарядье или фонтан-тазик на Биржевой площади?