Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Пентагон выпустил приказ об увольнении военнослужащих регулярной армии, резервистов и курсантов, отказывающихся проходить вакцинацию от COVID-19, сообщает 2 февраля Reuters.

Тест на коронавирус в США (сс) The National Guard

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Обязательная вакцинация военнослужащих была объявлена Пентагоном в августе 2021 года. На данный момент подавляющее большинство военнослужащих, находящихся на срочной службе, получили как минимум одну дозу вакцины.

Согласно официальным данным, по меньшей мере 79 американских военнослужащих умерли в результате заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Напомним, ранее Командование армии США ввело запрет на продление контрактов и повышение в должностях для военнослужащих, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В армии США запретили повышать в должности непривитых от COVID-19