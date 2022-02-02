Саранск, 2 февраля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. В Саранске на базе винных складов XIX века появится креативный кластер «Арт-завод». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в социальных сетях. Современной площадкой для творческой молодежи станет историческая застройка на улице Мокшанской.

Официальный аккаунт проекта: www.instagram.com/artzavod_/ Фрагмент здания будущего Арт-завода

Винный склад был построен в 1901 году по проекту архитектора Леонида Васильева. На тот момент он был оснащен самым современным оборудованием — паровой машиной из Варшавы, дизельным насосом из Риги, напольная плитка помещений была произведена на харьковском заводе Эдуарда Бергенгейма.

В 30-е годы прошлого века склады стали одним из корпусов МГУ имени Н.П. Огарёва, здесь до 2007 года размещалась военная кафедра.

Сейчас — это памятник архитектуры регионального значения, однако его состояние вызывает опасения специалистов.

Согласно предложению основателя кластера Геннадия Бутарева, на первом этаже здания планируется создать зал-лекторий на 120 человек, а также музей казенных винных складов. На втором этаже могут организовать студии графического дизайна, современного цифрового искусства, архитектурную школу, фотостудию. Также здесь запланировано кафе и сувенирный магазин.

ИА REGNUM напоминает, в январе текущего года команда креативного кластера заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Мордовии. В рамках реализации проекта создания арт-пространства Корпорация будет оказывать организационно-правовую поддержку, а также обеспечивать информационное и консультационное сопровождение проекта кластера.