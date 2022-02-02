Лос-Анджелес, США, , 21:16 — REGNUM Студия Bad Robot режиссёра Джей Джей Абрамса создаст мини-сериал по роману Стивена Кинга «Билли Саммерс». Об этом 2 февраля пишет «Канобу».

Стивен Кинг Stephanie Lawton

Абрамс выступит в качестве продюсера проекта, а Эдвард Цвик и Маршал Херсковиц — в качестве режиссёров. Дата выхода сериала пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что детективный роман «Билли Саммерс» был опубликован в августе 2021 года. По сюжету книги, главный герой — наёмный убийца высшего класса, принимающий последний заказ, чтобы потом зажить обычной жизнью, однако всё идёт не так, как он хотел.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети опубликовали постер фильма «Смерть на Ниле»