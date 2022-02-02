2 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:37 — REGNUM Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прилететь в Киев, несмотря на то что до этого контактировал с главой МИД Лиз Трасс, у которой выявили коронавирус, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 2 февраля в социальной сети Facebook.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Молодец! Нужно время от времени посещать колонию США, а то ведь так и норовит от рук отбиться!» — шутит Владимир Т.

Элизабет Трасс UK Government

Многие пользователи удивляются тому факту, что многие политики вдруг зачасти в столицу Украины в последнее время.

«Все мировые лидеры нынче стремятся в Киев. Этот город что, стал центром вселенной?» — интересуется Валерий У.

Часть пользователей полагает, что поездка британского премьер-министра на Украину не будет излишне формальной, потому что договариваться о чём-то серьёзном с властями в Киеве сегодня никто не хочет.

Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном Официальное интернет-представительство президента Украины

«Устраивая вечеринку вероятно зараженного Джонсона с украинцами, не стоит забывать о мерах предосторожности. Украинским чиновникам лучше не целовать его в британские губы, мало ли», — предупреждает Оскар Д.

Ряд пользователей вынес предположение относительно причин приезда британского премьер-министра на Украину. Граждане подозревают, что Джонсон собирается подготовить украинцев к скорой эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе и проконтролировать то, как киевские власти распорядились с переданным Великобританией вооружением.

«Кто туда стремится? Очнитесь? Приехал ревизор, смотреть за тем, как труппа к спектаклю готовится. Всеми миру вскоре придётся смотреть на театр абсурда «Россия с бухты-барахты нападет на бедную Украину», — указывает Владимир Б.

«Зачем приехал-то? Проконтролировать решил поставки вооружения из Великобритании? Не доверяет своим украинским коллегам, боится, что уже на металлолом сдали? Все эти посещения, по идее, нужны, чтобы заключать какие-то серьёзные и долгоиграющие договорённости. Что там долгоиграющего можно заключить с Киевом, если сегодня-завтра эта страна развалится к чёртовой матери?» — задаётся вопросом Михаил Р.

Отдельные комментаторы убеждены, что Джонсон явно приехал на Украину не созидать, а разрушать.

«Мне кажется, что как раз Британия инициировала всю эту истерику вокруг якобы скорого наступления войны с Россией. Поэтому все эти поездки лишь для отвлечения внимания. Главное — насолить России. А уж как это будут делать — неважно», — считает Светлана М.

Некоторые комментаторы отмечают, что если бы Джонсон полетел в Москву и заразился коронавирусом там, то это стало бы серьёзным международным скандалом.

«Зараза к заразе! Хорошо, что Джонсон в Киев полетел, а не в Москву. Сказал бы ещё, что русские его намеренно заразили или отравили», — отмечает Фаина Т.

Нашлись и те, кто увидел несправедливость в том, что потенциально заразный Джонсон вообще был допущен к поездке на Украину.

«А почему Джонсон не на карантине? Или карантин только для плебеев? Раз он полетел по важным делам, то и разговора об изоляции быть не может. Простые же британцы с киевскими властями, которые сдерживают натиск «российских полчищ», не встречаются», — издевается Людмила К.

Напомним, 1 февраля «Украина 24» опубликовала материал, согласно которому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то что до этого контактировал с главой МИД Лиз Трасс, у которой выявили коронавирус. В планах у британского политика встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.