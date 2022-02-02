Лос-Анджелес, США, 2 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) поделился авторским названием для февраля. Информацией об этом поделилось издание The Flow 2 февраля.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

По словам исполнителя, зимний месяц следует называть Black Future Month. Также рэпер провел эксклюзивное мероприятие для популярных музыкантов, приуроченное к созданию нового названия.

Напомним, что 2 февраля 2022 года стало известно, что Канье Уэсту не разрешили отредактировать финальную версию документального фильма о нем. Премьера картины состоится в ближайшее время на Netflix.