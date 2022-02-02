Нижневартовск, Югра, , 21:07 — REGNUM В Югре на долгострое Центральной городской больницы Нижневартовска увеличили количество строителей до 700 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора ХМАО Евгений Адамов.

Строительство Нижневартовской центральной окружной больницы Admmegion.ru

Пока здание больницы, по словам Адамова, готово на 85%. Объект планируется сдать летом 2022 года. Сейчас здание подключают к электропитанию, чтобы начать установку сложного медицинского оборудования.

Отмечается, что в новой больнице смогут лечиться жители Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Излучинска и других территорий региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больницу в Нижневартовске строят 11-й год. В конце января выяснилось, что сроки сдачи объекта в 2022 году срываются из-за отсутствия кадров — у подрядчика не хватает каменщиков и сантехников. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила директору регионального департамента строительства Кириллу Мыскину предоставить ей «чёткий и ясный план того, каких специалистов нет» и когда их привезут на строительную площадку.

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